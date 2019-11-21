Директор национального центра наркологии подтвердила сообщения о своем увольнении

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии - филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава РФ. Информацию о своем увольнении она подтвердила ТАСС в четверг.

"Информация об увольнении правдива", - сказала Клименко. Причины произошедшего она не уточнила.

Ранее в СМИ появились сообщения, что увольнение Клименко связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок прохождения медосмотра при получении прав.

Соответствующие изменения должны были вступить в силу в пятницу, 22 ноября: они предполагают, что водители и те, кто хочет получить права, должны сдавать анализы на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Однако из-за резонанса, связанного с очередями в наркодиспансеры по всей России, Минздрав решил отложить вступление нововведений в силу до 1 июля 2020 года. Как уточнил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, за это время будет проведен дополнительный анализ методов освидетельствования, чтобы обеспечить их эффективность и ценовую доступность.