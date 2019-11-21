Автомобилисты стоят в очередях за справками, несмотря на приостановку приказа Минздрава

ТАСС, 21 ноября. Информация о том, что Министерство здравоохранения России откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, пока не привела к сокращению очередей в медучреждения в регионах России. При этом медики готовы принять всех желающих, для этого в некоторых диспансерах продлили время работы и привлекли дополнительных сотрудников, рассказали опрошенные ТАСС представители больниц и региональных министерств.

Новый порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств должен был вступить в силу с 22 ноября 2019 года. Согласно новым правилам, для получения медицинской справки автомобилисты будут проходить химико-токсикологическое исследование мочи и сдавать анализ крови на выявление хронического злоупотребления алкоголем. В случае вступления приказа в силу, стоимость справки психиатра-нарколога могла вырасти, по оценкам экспертов, в отдельных регионах с 200-1000 рублей до 5-6 тыс. рублей. Предстоящие изменения в обязательном медицинском освидетельствовании уже спровоцировали длинные очереди в наркодиспансеры, в частности, в Москве, Калининградской, Воронежской, Ярославской, Оренбургской областях, Пермском крае, Татарстане, Башкирии.

Однако в четверг Минздрав России принял решение отложить вступление в силу данного приказа. Президент России Владимир Путин заявил, что для введения новых медицинских обследований для водителей регионам нужно обновить оборудование.

Очереди с раннего утра

Огромные очереди в медучреждения за справками для водительских прав наблюдаются в Югре, Курской и Белгородской областях, Туле и Перми. В Красноярске очереди к клиникам и наркодиспансерам выстраивались с самого утра, несмотря на 30-градусный мороз. Люди вели запись в специальной тетрадке, поочередно убегая греться в автомобили. Жители Омской области писали в соцсетях, что очередь за справками занимали в 6 утра, в Архангельске - с 4 утра.

"Вчера мы приняли 450 человек, на сейчас уже у нас прошло столько же, думаю, до конца дня примем человек 700. Увеличено время работы комиссии, вчера работали до 20 часов, обычно комиссия работает до 18. Сегодня будем решать, на сколько продлить. Привлекаем дополнительно врачей, после обеда едут врачи из стационара для работы в комиссии", - сказала ТАСС и.о. главного врача Архангельской клинической психиатрической больницы Эльвира Конопленко.

В областном наркологическом диспансере в Томске, где сейчас 20-градусный мороз, выстроилась огромная очередь, хвост которой оказался на улице. Только за день здесь было выдано 574 справки, хотя обычно выдается 170-200. В Челябинской областной клинической наркологической больнице длина очередей за справками выросла примерно в 20 раз.

"Мы никогда таких очередей не видели. Вчера суммарно прошло около 2 тыс. человек, а раньше было 100 человек за день, максимум - 150. Люди хотят пройти медосмотр еще по старым правилам. Мы открыли два дополнительных пункта, раньше справку можно было получить только в одном пункте", - сообщил ТАСС главный врач Челябинской областной клинической наркологической больницы Борис Изаровский.

Схожая ситуация и в Новосибирске. "Люди здесь (возле наркодиспансера) вообще с 5 утра стоят. Парень здесь был, так он в час ночи приехал, в машине сидел. А вообще, говорят, толпа с пяти собиралась. У кого номера в очереди последние, тот домой съездил, если рядом. А кто далеко, то какой смысл? Тут и стоят. Очередь медленно движется, 50-60 человек в час", - сказал ТАСС новосибирец Сергей, простоявший в очереди уже несколько часов.

Заместитель главного врача республиканского наркологического диспансера, в ведении которого три наркологических кабинета по выдаче справок в Уфе, Данис Гимуранов сообщил ТАСС, что работа этих учреждений из-за ажиотажа среди водителей продлена на 1 час. Врачи из-за больших очередей, вынуждены работать без перерыва. "Люди стоят на улице, но давки нет. Врачи работают максимально, сегодня они начали с 7:30 утра, даже водички попить, в туалет сходить не могут, работают без перерыва и обеда", - рассказал он.

Талоны на очередь

В медучреждениях Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Томской областей также были открыты дополнительные окна и кабинеты, к работе были привлечены дополнительные специалисты. В Ижевске власти приняли решение с 22 ноября открыть второй пункт для сдачи анализов, необходимых для получения водительских справок.

В Казани в очереди за медицинской справкой у наркологического диспансера умер мужчина 1946 года рождения. Как сообщил журналистам первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев, предварительно, смерть наступила от тромбоэмболии легочной артерии.

В Мордовии посещаемость наркодиспансера выросла в последние дни примерно в 10 раз. А в Кировской области в соцсетях жители выкладывают объявления о продаже талонов в очереди за справкой. Так, кировчанин Иван Смирнов предлагал талон в очереди в психоневрологическом диспансере за 500 рублей, на талончике в 10.34 значился номер 161.

Примут всех

В Крыму ажиотажа по поводу справок не было. Как сообщила ТАСС главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения республики Марина Шоренко, это связано в том числе с тем, что на полуострове массовая замена прав проводилась в 2014-2015 годах, а водительское удостоверение дается на 10 лет.

В Нижегородской и Воронежской областях к вечеру люди тоже начали расходиться после появления информации о приостановке приказа Минздрава. При этом, по данным нижегородского областного наркологического диспансера, прием будет вестись в режиме "до последнего пациента", а химико-токсикологическая лаборатория будет работать в круглосуточном режиме.

До последнего клиента обещают работать и в клинической психоневрологической больнице Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ). "Ажиотажа у нас в конце рабочего дня нет. Утром и днем было несколько сотен человек, но потом очередь постепенно спала", - пояснили в учреждении.