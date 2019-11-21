Кубань создаст единый портал достопримечательностей, гостиниц и маршрутов для туристов

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Власти на Кубани создадут единый информационный портал достопримечательностей, средств размещения и интересных туристических предложений для удобства отдыха в регионе. Об этом написал у себя на официальной странице в Instagram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам участия в пленарном заседании всероссийского конгресса туроператоров и турагентов и международного туристского форума SIFT-2019.

«Единый портал достопримечательностей, объектов размещения и туристических маршрутов планируем создать на Кубани. Край заинтересован в том, чтобы эта отрасль развивалась и была максимально прибыльной для всех участников. Основная задача - сделать так, чтобы отдых в регионе стал доступным и комфортным, а жители страны выбирали, прежде всего, курорты Краснодарского края», - говорится в сообщении главы региона.

В ходе пленарного заседания он отметил, что на данный момент количество туристов, приезжающих в Краснодарский край, все еще меньше числа жителей региона, которые выезжают на отдых в другие субъекты РФ и даже страны. «Если посмотреть в целом на процент иностранных туристов, которые к нам приезжают, в общей доле сейчас они составляют всего 3%. Надо перестать быть донорами других стран, которые зарабатывают на туризме», — сказал Кондратьев.

Он отметил, что эта проблема характерна для всей страны, причиной является низкий уровень гостиничного сервиса, дефицит квалифицированных кадров в отрасли. Глава региона призвал выстроить прозрачные отношения между участниками туристической индустрии и государством, чтобы создавать инфраструктурные площадки по модели государственно-частного партнерства для строительства новых отелей, это улучшит качество сервиса. "Важно, чтобы туристы, которые приезжали к нам на отдых, возвращались снова", - резюмировал Кондратьев.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2018 году регион принял 28% от всего внутреннего турпотока в России - более 17 млн отдыхающих, это рекордный для региона показатель. Общий турпоток на курорты Краснодарского края за девять месяцев 2019 года превысил 15,3 млн человек, из них порядка 10,5 млн приехали на Кубань летом.

О конгрессе

IV Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов проходит в Сочи на курорте Роза Хутор с 20 по 22 ноября. В мероприятии принимают участие ведущие представители туриндустрии, работающие на российском рынке. Впервые курорт принимает сразу два мероприятия - Международный туристский форум SIFT-2019 и Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов.