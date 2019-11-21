В Нью-Йорке почтили память моряков, доставлявших грузы по ленд-лизу в СССР

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Цветы к памятнику морякам торгового флота в нью-йоркском Бэттери-парке возложили в четверг представители русскоязычной общественности Нью-Йорка и сотрудники российских загранучреждений. Как сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС врио руководителя представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в США Елена Гриценко, эта церемония приурочена к годовщине подписания в 1941 году президентом США Франклином Делано Рузвельтом распоряжения о распространении действия закона о ленд-лизе на СССР. В рамках этой программы США поставляли СССР и другим своим союзникам во второй мировой войне боевую технику, продовольствие, медикаменты и другие товары.

"Президент США Франклин Делано Рузвельт подписал этот указ в начале ноября, - отметила она. - Доставкой грузов в СССР и другие страны занимались моряки американского торгового флота. Многие из них награждены советской медалью Ушакова за участие в северных конвоях, доставлявших грузы в Мурманск. Возложение цветов к этому памятнику - очень необычному и очень трагичному - это дань памяти тем, кто внес вклад в Победу".

Бронзовая скульптура, установленная у пирса Бэттери-парка на южной оконечности Манхэттена, прямо напротив статуи Свободы, изображает моряков на палубе тонущего судна. Скульптор Марисоль Эскобар создала памятник на основании фотографии, сделанной с борта фашистского крейсера, потопившего американский торговый корабль "Маскоджи" в марте 1942 года. "Это памятник морякам американского торгового флота, покоящимся безвестно в океанских глубинах", - начертано на плите, установленной у мемориала.

Российская общественность возлагает цветы к этому мемориалу уже не первый год. "Мы проводили здесь церемонию в декабре 2017 году, приурочив ее к Дню неизвестного солдата, - отметила Елена Гриценко. - Таким образом мы отдаем дань памяти морякам торгового флота, участвовавшим в операциях по доставке грузов в СССР. По некоторым данным, погиб один из каждых 26 моряков, участвовавших в конвоях".