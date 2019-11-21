В ВОЗ заявили, что более 80% подростков ведут недостаточно подвижный образ жизни

ЖЕНЕВА, 22 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что властям государств следует в неотложном порядке создать условия для повышения физической активности школьников. В статье, опубликованной в пятницу в журнале Lancet Child & Adolescent Health, эксперты ВОЗ констатировали, что более 80% подростков ведут недостаточно подвижный образ жизни и это негативно отражается на их здоровье.

При оценке активности учитывались, в частности, досуг и спорт, работа по дому, игры, ходьба, езда на велосипеде, занятия физкультурой. Подчеркивается, что для решения этой проблемы "требуются неотложные меры". Как следует из публикации, основанной на опросе 1,6 млн учащихся в возрасте от 11 до 17 лет, "показатели физической активности более 80% посещающих школу подростков в мире - 85% девочек и 78% мальчиков - находятся ниже рекомендованного уровня", который составляет не менее одного часа умеренной или интенсивной нагрузки ежедневно. При этом социологическое исследование выявило, что девочки ведут менее подвижный образ жизни в 142 из 146 стран, в которых проводился опрос, включая Россию.

Первое место в мире по показателю физической активности молодежи, согласно исследованию, занимает Бангладеш, где почти 34% подростков выполняют рекомендацию ВОЗ о нагрузках продолжительностью не менее одного часа в день. На последнем месте находится Республика Корея, где таковых всего около 6%. Среди мировых лидеров, помимо Бангладеш, Словакия, Ирландия, США и Болгария. Россия, занимавшая в 2001 году 55-е место (16,5%), в 2016 году опустилась на 89-е (15,5%). При этом норматив ВОЗ выполняют, согласно опросу, 11,5% юных россиянок, а среди российских юношей этот показатель выше и составляет 19,1%. Рядом с РФ в итоговой таблице расположились Греция, Дания, Израиль, Швеция и Перу.

В ВОЗ напоминают, что физически активный образ жизни в подростковом возрасте благоприятно сказывается на сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системах, метаболизме сердца и массе тела. Авторы исследования рекомендуют "в срочном порядке" внедрять эффективные программы, направленные на поддержку активности подрастающего поколения. Важная роль при этом отводится пропаганде активного образа жизни "на самом высоком уровне, в том числе национальными, городскими и местными лидерами".