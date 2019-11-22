Эксперт: заповедники должны участвовать в оценке промышленных проектов у своих границ

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Представители особо-охраняемых природных территорий (ООПТ) должны в обязательном порядке входить в группу, проводящую экспертизу промышленных объектов, проектируемых около границ заповедников и нацпарков. Такое мнение ТАСС выразил руководитель Центра по комплексной реализации инвестиционных проектов Приморского краевого отделения "Опоры России" Дмитрий Царев.

В сентябре 2019 года, после встречи с общественностью Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин дал поручение представить до 1 декабря предложения по защите ООПТ Дальневосточного федерального округа, включая государственный природный заповедник "Кедровая падь" и национальный парк "Земля леопарда", от вреда, который может быть им причинен при реализации крупных промышленных проектов. Поручение связано с проектом строительства у границ указанных территорий компанией "Восток ЛПГ" терминала по перевалке сжиженного природного газа. По информации руководства ООПТ, этот проект не был с ними согласован.

"Я надеюсь, что ответственные лица примут не просто разовое, а системное решение по всем подобным заповедным территориям на предмет размещения рядом сложных промышленных предприятий. Необходим подход, учитывающий весь комплекс их воздействия на экосистему, и тут не может быть единого правила, каждый объект необходимо рассматривать отдельно, экспертной комиссией. Сегодня экологическая экспертиза промышленных объектов зачастую делегируется частным компаниям, компетентность и заинтересованность которых вызывают обоснованные сомнения. В комиссию должны входить люди из независимых общественных организаций, Российской академии наук, общественные активисты, и обязательно - эксперты из самого заповедника", - сказал Царев.

Он добавил, что уровень техногенного влияния различных предприятий на заповедные территории нужно оценивать индивидуально. В некоторых случаях, где есть естественные природные барьеры в виде гор и соответствующей розы ветров, будет достаточно отступить от границы на несколько километров, а где-то и 100 км не хватит.

Руководство "Земли леопарда" (куда также входит заповедник "Кедровая падь") направило официальное письмо в адрес компании "Восток ЛПГ" с предложением рассмотреть несколько замечаний, которые необходимо учесть при оценке возможности размещения этого объекта. "Близость комплекса к заповеднику может привести к тому, что загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух, в соответствии с метеорологическими условиями этих мест, потоками воздушных масс будут втягиваться в долину реки Кедровая, то есть в заповедник. Также расположение объекта в населенном пункте и вблизи границ заповедника приводит к тому, что километровая санитарно-защитная зона не соблюдается ни в одном направлении", - пояснили ТАСС в пресс-службе парка.