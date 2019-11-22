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В аэропорту Хабаровска встретили двухмиллионного пассажира

Им стал сотрудник МЧС из Петропавловска-Камчатского Александр Капков
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Двухмиллионный пассажир хабаровского аэропорта улетел в пятницу рейсом Хабаровск - Петропавловск-Камчатский. Как сообщила пресс-служба аэропорта, ему вручили билет в один из дальневосточных городов и сертификат на обслуживание в бизнес-зале нового терминала.

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"Сегодня в международном аэропорту Хабаровск на рейсе EO667 Хабаровск - Петропавловск-Камчатский авиакомпании Nordwind зарегистрирован пассажир с порядковым номером 2 000 000 c начала 2019 года. Им стал 36-летний сотрудник МЧС России из Петропавловска-Камчатского Александр Капков, который находился в Хабаровске в командировке", - говорится в сообщении.

Двухмиллионного пассажира встретили в новом терминале внутренних авиалиний аэропорта, в котором обслужили уже около 1,7 тыс. рейсов, уточнили ТАСС в пресс-службе. В подарок он получил сертификат на бесплатное годовое обслуживание в бизнес-зале нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Хабаровск и открытый билет "туда и обратно" во Владивосток, Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский или Иркутск. Им двухмиллионный пассажир сможет воспользоваться в течение календарного года.

Утром в пятницу гостей аэропорта развлекал оркестр русских народных инструментов Хабаровской краевой филармонии, а пассажирам и экипажу рейса Хабаровск - Петропавловск-Камчатский вручили праздничный торт.

"Для нас отрадно, что двухмиллионного пассажира мы встречаем именно на внутрирегиональном маршруте. Стратегическая цель для нас - в качестве узлового аэропорта способствовать развитию межрегионального сообщения как внутри Дальнего Востока, так и обеспечивать связанность региона с другими частями страны. В последнее время основной рост пассажиропотока мы наблюдаем именно на региональных направлениях, а благодаря созданию новой современной инфраструктуры мы сможем эффективно реализовать транзитный потенциал аэропорта на внутренних направлениях", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Международный аэропорт Хабаровск" Юрия Кондратчика.

Годом ранее двухмиллионного пассажира в аэропорту Хабаровска встретили 4 декабря.

Об аэропорте

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - это крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров. В этом году в аэропорту отмечают увеличение пассажиропотока, связанного с общей тенденцией к росту использования воздушных перевозок. Так, в ноябре 2018 год аэропорт обслужил 1 млн 909 тыс. 704 пассажира, в ноябре этого года - 1 млн 938 тыс. 852 пассажира. Новый терминал внутренних авиалиний рассчитан на 3 млн пассажиров в год. Его площадь - более 27 тыс. кв. м, он почти вдвое больше старого. В нем 24 стойки регистрации, три ленты выдачи багажа, три телетрапа, 12 лифтов различного назначения и семь эскалаторов.

Новый терминал аэропорта Хабаровск в сентябре во время Восточного экономического форума во Владивостоке дистанционно открыл президент РФ Владимир Путин. После начались тестовые испытания, а 14 октября - перевод внутренних рейсов из старого в новый терминал, строительство которого велось с весны 2018 года. Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей - заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд рублей - собственные средства инвесторов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКамчатский крайХабаровский крайДальний Восток
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