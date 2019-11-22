Более 50% опрошенных ОНФ считают, что власти не слышат их мнение по теме благоустройства

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Больше половины россиян, опрошенных Общероссийским народным фронтом (ОНФ) заявили, что муниципальные власти не учитывают их мнение по вопросам благоустройства. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба движения.

В ОНФ уточнили, что исследование проводилось с июня по ноябрь во всех регионах страны. В опросе приняло участие более 5,2 тыс. человек.

"По мнению 51% опрошенных власти муниципалитетов мнение жителей при принятии решений по развитию городской среды не учитывают", - говорится в сообщении. Участники исследования ОНФ отметили, что в основном претензии связаны с тем, что муниципальные власти "заменили характеристики проекта благоустройства, которые были согласованы с гражданами, или перенесли сроки работ".

"Мы выявляем формальный подход представителей органов власти к реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", - приводит пресс-служба слова члена центрального штаба ОНФ, координатора центра мониторинга благоустройства городской среды Светланы Калининой. По ее мнению, эта ситуация вызывает социальное напряжение. "В связи с этим необходимо ввести персональную ответственность чиновников, которые, будучи членами приемочных комиссий, принимали благоустроенные с явными нарушениями дворы и общественные территории", - сказала она.

Мониторинг ОНФ выявил достаточно высокую активность граждан в формировании городской среды - 76 % опрошенных участвовали в опросах и анкетировании, рейтинговом голосовании, собрании собственников, общественных слушаниях, советах и комиссиях, сообщается в пресс-релизе.

"Итоги опроса будут направлены в Минстрой РФ для принятия мер по повышению информационной открытости и вовлечения населения в формирование комфортной городской среды", - говорится в документе.