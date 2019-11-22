Икону главного храма ВС РФ "Спас Нерукотворный" доставили в Приморье с Сахалина

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Икону "Спас Нерукотворный" главного храма Минобороны РФ вместе с ковчегом с мощами святых покровителей российских воинов доставили самолетом с Сахалина в Приморский край, сообщает в пятницу пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Самолетом военно-транспортной авиации Восточного военного округа икона "Спас Нерукотворный" главного храма Вооруженных сил Российской Федерации доставлена с острова Сахалин на военный аэродром Кневичи под Владивостоком. В этот же день икона и ковчег с мощами святых покровителей российского воинства Андрея Первозванного, адмирала Федора Ушакова, Сергия Радонежского, Георгия Победоносца, Николая Чудотворца, апостола Петра, с почестями были доставлены в город Уссурийск, где находится управление самого крупного общевойскового соединения Восточного военного округа, а также Уссурийское Суворовское военное училища и ряд частей центрального подчинения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что святыня размещена в Уссурийске в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, где ей смогут поклонится военнослужащие и жители города. Доступ к иконе "Спас Нерукотворный" будет открыт до 27 ноября.

На Дальнем Востоке икона пробудет до конца года, и ее также перевезут во Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Она уже побывала в Улан-Удэ, Чите, Белогорске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске. Больше всего желающих поклониться святыне было в городе Хабаровске, свыше 10 тыс. человек

Свой путь по стране икона начала в Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит его 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы в главном храме Вооруженных сил России, который строится в подмосковном парке "Патриот". В течение года икону провезут по многим соединениям и воинским частям российской армии, по храмам Русской православной церкви. Ее планируется доставить в 120 городов и выставить более чем в 150 храмах и 300 соединениях воинских частей.