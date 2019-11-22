Подачу тепла и горячей воды в дома почти 16 тыс. жителей Курска восстановили

КУРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Энергетики Курского филиала компании "Квадра" завершили ремонт ветхого участка тепломагистрали, возобновив подачу горячей воды и теплоснабжения в дома и социальные объекты Северо-Западного района Курска, сообщила в пятницу пресс-служба филиала.

Дома в центре Курска, в которых проживают почти 16 тыс. человек, а также девять социально значимых объектов, в том числе школы, детсады, поликлиники и Юго-западный госуниверситет остались в пятницу без горячего водоснабжения и отопления из-за срочного ремонта ветхого участка тепломагистрали.

"Мы завершили ремонт тепломагистрали на ул. 50 лет Октября города Курска. Ночью нашим специалистам пришлось расширить зону ремонта, чтобы предотвратить повторное повреждение участка. В настоящее время мы заполняем сети теплоносителем", - сказали в пресс-службе.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в Курской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 7 градусов, днем местами воздух прогреется до минус 4 градусов, осадков не предвидится. Ветер восточный до 5 м/с.