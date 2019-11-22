Двух граждан Эфиопии задержали при попытке нарушить границу РФ и Китая

ТАСС, 22 ноября. Пограничники в Амурской области задержали двух граждан Эфиопии, которые пытались незаконно пересечь российско-китайскую границу. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального погрануправления ФСБ России.

"Задержаны два гражданина Эфиопии, оба 1997 года рождения, которые нарушили государственную границу в РФ из Китая в целях поиска лучших условий жизни. У нарушителей изъяты паспорта, продукты питания и мобильные телефоны. <...> У задержанных диагностированы признаки обморожения", - говорится в сообщении.

Граждан Эфиопии задержали в лесу в окрестностях Благовещенска. Им оказали первую медицинскую помощь и назначили стационарное лечение.

По данным синоптиков, температура воздуха в районе Благовещенска - около 10 градусов ниже ноля.