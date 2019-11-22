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Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения

Президент отметил, что стихи поэта рождают в сердцах людей самые светлые чувства

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 91-летием. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"В Ваших поэтических строках нашли отражение яркие, незабываемые страницы истории нашей страны, подвиги и трудовые свершения современников. Положенные на прекрасную музыку Александры Николаевны Пахмутовой, других композиторов, они рождают в сердцах людей самые светлые чувства - веру в высокое предназначение человека, в бескорыстную дружбу и любовь, гордость за Родину", - подчеркнул президент.

Путин пожелал поэту здоровья, благополучия и успехов.

Николай Добронравов - российский поэт. Автор текстов песен на музыку своей жены - композитора Александры Пахмутовой: "Беловежская пуща", "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Надежда" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1982). Награжден орденами "Знак Почета" (1978), Трудового Красного Знамени (1984), "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней (2008, 2003).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДобронравов, Николай Николаевич
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