Запрет на проезд автобусов по дороге от Комсомольска-на-Амуре до Амурска сняли

ТАСС, 22 ноября. Пассажирским автобусам разрешили проезд по дороге от Комсомольска-на-Амуре до Амурска в Хабаровском крае, движение было запрещено накануне из-за гололеда. Об этом сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по региону.

Дорога была закрыта с 17:30 (10:30 мск) 21 ноября из-за циклона, принесшего сильные осадки и ветер.

"В 15:30 (08:30 мск) 22 ноября 2019 года в связи с улучшением погодных условий снято ограничение для движения пассажирских автобусов по автодороге Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к городу Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении.

К региону подходит новый циклон. Как сообщается на сайте МЧС России по региону, в ближайшие выходные дни он вновь принесет осадки, на юге региона они пройдут в виде дождя и мокрого снега. Ожидается усиление ветра до 15-20 м/ с.