Число абортов в Приморье сократилось почти в шесть раз с 2014 года

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Количество искусственных прерываний беременности в Приморском крае сократилось почти в шесть раз за последние пять лет. Если в 2014 году аборт сделали почти 6,5 тыс. женщин, то в 2019 году - более 1 тыс., сообщает в пятницу пресс-служба администрации края.

"Снижение общего числа абортов происходит за счет уменьшения прерывания на всех сроках беременности. Большая заслуга в этом специалистов по предабортному консультированию", - цитирует пресс-служба главного специалиста - эксперта отдела организации медпомощи женщинам и детям департамента здравоохранения Евгении Шутка.

По ее словам, в настоящее время в крае проводится большая работа по сокращению числа абортов, с женщинами работают психологи или специально обученные медработники, которые проводят консультации для тех, кто решился на прерывание беременности.

В пресс-службе администрации края отметили, что консультации для беременных женщин в Приморье проходят в рамках региональной программы "Развития здравоохранения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева в ходе Петербургского международного экономического форума сообщала, что количество сделанных в России с 2013 по 2018 год абортов снизилось с 881,37 тыс. до 567,18 тыс.