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Глава ФСИН рассчитывает поднять престиж службы исполнения наказаний

Александр Калашников считает, что "было бы здорово, чтобы сотрудник, идя на смену, знал, что его семья обеспечена квартирой, что у него достойная зарплата, что его дети учатся и получат высшее образование"

РЯЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников рассчитывает поднять престиж службы исполнения наказаний. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы информагентств на проходящем в Рязани VI Международном пенитенциарном форуме "Преступление, наказание, исправление".

"Нам хотелось бы поднять статус и престиж нашей службы. Все мы видим, что в настоящее время она находится где-то "на дальних подступах" в правоохранительных структурах. Это очень печально, потому что наши сотрудники находятся в прямом контакте с преступным миром. Не все осужденные, которые находятся в местах заключения, перевоспитались и готовы по возвращению в общество встать на путь исправления, у кого-то уже несколько рецидивов", - отметил Калашников.

"Это действительно достойная, необходимая в государстве служба, которая необходима с учетом нынешних условий и того количества лиц, которые совершили преступления", - заметил он. Калашников напомнил, что число совершаемых в России тяжких и особо тяжких преступлений ежегодно остается примерно на одном и том же уровне. "И, конечно, было бы здорово, чтобы сотрудник, идя на смену, знал, что его семья обеспечена квартирой, что у него достойная зарплата, что его дети учатся и получат высшее образование. Чего нам, к сожалению, в настоящее время не всегда хватает", - отметил директор ФСИН.

"Мы недавно обсуждали тему предотвращения побегов из-под временных караулов в условиях медицинских учреждений. К сожалению, нагрузка, которую несут наши сотрудники, превышает все нормативы. При этом они не всегда живут рядом с объектом, где несут службу, получают зарплату 19-20 тыс. рублей, а за забором гражданские люди на предприятиях получают среднюю зарплату 35-40 тыс. рублей", - пояснил Калашников. По его словам, это усложняет комплектование службы кадрами.

"Мы работаем с Министерством юстиции, с депутатами Госдумы, Советом Федерации. Понимание и поддержка в этом направлении есть", - отметил Калашников. По его словам, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко полностью поддерживает повышение социального обеспечения сотрудников ФСИН, есть поддержка и со стороны министра юстиции. "Надеюсь, в ближайшее время какие-то изменения в лучшую сторону произойдут. Будем укреплять свои ряды, поднимать статус, престиж службы", - подчеркнул глава ФСИН. По его мнению, важно также "рассказывать о своей работе", говорить о том, что не такая "окаянная служба", о которой говорил Петр Первый.

О задачах

Среди задач директор ФСИН назвал укрепление кадрового потенциала. "Нужно создать команду профессионалов, которые бы, видя, как изменяется страна, как меняется время, как меняется нормативная база законодательства в нашей сфере, двигали бы нашу службу с учетом всех этих изменений, - считает он. - Не все у нас благополучно пока. Вы это видите из тех журналистских расследований, из репортажей, которые идут из различных регионов. Но в целом я хочу отметить, что кадровый состав службы исполнения наказаний здоровый".

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