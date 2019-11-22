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Ситуация с трансплантацией почки детям

Работавший в НМИЦ ЗД врач Каабак сообщил, что приглашен на встречу со Скворцовой

Встреча запланирована на 26 ноября

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Детский врач-трансплантолог Михаил Каабак, с которым не продлили трудовой договор в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава России (НМИЦ ЗД), получил приглашение встретиться 26 ноября с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, рассказал он в пятницу ТАСС.

Скворцова 20 ноября выразила готовность встретиться с Каабаком и обсудить его трудоустройство. Как сообщал врач, он рассчитывает на несколько встреч с министром, на которых намерен обсудить проблемные вопросы трансплантологии в России.

"Час назад получил приглашение: встреча с Вероникой Игоревной [Скворцовой] состоится во вторник, 26 ноября", — сказал Каабак. Врач отмечал, что в первую очередь попросит министра проконтролировать вакцинацию мальчика, находящегося в реанимации Российской детской клинической больницы, поскольку ему нужно сформировать иммунитет против 12 инфекций для долгосрочного успеха трансплантации, но за четыре недели пребывания в больнице ребенку прививок не делали.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что родители пациентов Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей требуют сохранить действовавшую в течение года программу по трансплантации. Оперирующие врачи-трансплантологи Каабак и Надежда Бабенко, работавшие в центре на четверть ставки, с февраля провели 23 операции по пересадке, однако в сентябре, когда они принесли трудовые книжки в центр для оформления на полную ставку, им сообщили, что их работа в центре завершена.

В новость была внесена правка (12:44 мск) – передается с уточнением формулировки в лиде и бэкграунде.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияСитуация с трансплантацией почки детям
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