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В СФ предложили включить ремонт очистных сооружений Удмуртии в проект оздоровления Волги

Возможность помощи республике за счет федерального проекта по оздоровлению Волги обусловлена тем, что обновленные сооружения поспособствуют очищению реки Камы - притока Волги

ИЖЕВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложил Министерству природных ресурсов РФ рассмотреть возможность включения в федеральный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" мероприятия по обновлению очистных сооружений в Удмуртии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Госсовета республики.

"Также [Министерству природных ресурсов и экологии РФ] предложено рассмотреть возможность включения в федеральный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" мероприятий по строительству и реконструкции комплексов очистных сооружений для сточных вод в Удмуртской Республике с целью сокращения объемов сбросов загрязненных сточных вод в бассейн реки Кама", - говорится в сообщении.

На заседании комитета министр строительства региона Дмитрий Сурнин ранее сообщил, что работы по модернизации сооружений в республике оцениваются в 4 млрд рублей. Износ порядка 70% сооружений превышает 60%, обновление необходимо 30 объектам. По нескольким из них уже имеется проектно-сметная документация и положительное заключение Госэкспертизы. По информации министра, от состояния этих учреждении зависит здоровье более 350 тысяч человек, проживающих на территориях, где расположены изношенные объекты.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики, в этом году регион не получал средств на ремонт, либо обновление очистных сооружений. Ранее деньги на эти цели привлекались из регионального и федерального бюджета по различным программам. "Мы хотим попасть в программу по оздоровлению Волги, чтобы была возможность за счет этих средств построить несколько очистных сооружений", - сказали в пресс-службе.

Возможность помощи республике за счет федерального проекта по оздоровлению Волги обусловлена тем, что обновленные сооружения поспособствуют очищению реки Камы - крупнейшего притока Волги.

С 21 по 25 ноября в Совете Федерации проходят Дни Удмуртии. С участием представителей органов власти республики идут расширенные заседания комитетов, на которых рассматриваются, в том числе вопросы развития коммунальной и социальной инфраструктуры, перспективы развития оружейной отрасли, сферы культуры и образования.

Теги
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