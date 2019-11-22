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Кабмин расширил круг родственников, данные которых надо сообщать поступающим на госслужбу

Теперь будущие чиновники должны будут сообщать информацию о месте работы и адресе супругов братьев и сестер, а также братьев и сестер своих супругов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство России расширило перечень родственников, данные о которых необходимо предоставлять при поступлении на государственную или муниципальную службу. Соответствующие новые требования к анкетам таких кандидатов опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, теперь будущие чиновники должны будут сообщать информацию о месте работы и адресе не только своих родителей, детей, братьев и сестер, а также супругов (в том числе бывших), но и супругов братьев и сестер, а также братьев и сестер своих супругов. Также необходимо будет сообщать о проживании этих родственников за границей или оформлении ими документов для выезда на постоянное место жительства в другую страну.

Кроме того, в тексте анкеты слова "мужа (жены)" меняются на "супруга (супруги)".

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