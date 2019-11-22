Москалькова получила в этом году более 1 тыс. обращений от россиянок из Сирии

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила в этом году более 1 тыс. обращений от россиянок, попавших в сложную ситуацию в Сирии.

"Этих обращений у меня более тысячи", - сказала Москалькова в пятницу на расширенном заседании комитета Госдумы по международным делам, посвященном теме защиты прав россиян за рубежом.

Она отметила, что обращения поступают от российских граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию за рубежом, по разным причинам - из-за "политического противостояния, мнений, позиций и ввиду незнания законов государства и других причин".