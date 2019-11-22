В Грузии открыли движение для большегрузов по дороге к границе с Россией

ТБИЛИСИ, 22 ноября. /ТАСС/. Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии разрешил передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по дороге Гудаури - Коби, ведущей к границе с Россией. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы ведомства.

"В результате осуществленных работ по очистке от снега движение на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги Мцхета - Степанцминда - Ларс международного значения (граница с РФ) разрешено для прицепного и полуприцепного автотранспорта", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, сейчас по дороге Гудаури - Коби передвижение разрешено для всех видов транспорта.

Дорога, ведущая к РФ, была закрыта для большегрузов с четверга вечера из-за снегопада и гололеда.