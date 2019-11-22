Бутина попросила оказать помощь семье Константина Ярошенко для его лечения

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россиянка Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, призвала оказать финансовую помощь для лечения осужденного в этой стране российского летчика Константина Ярошенко.

Выступая в пятницу на расширенном заседании комитета Госдумы по международным делам, посвященном теме защиты прав россиян и соотечественников за рубежом, она отметила, что ее освобождение из американской тюрьмы стало скорее исключением, чем правилом. "К сожалению, еще очень много человек находятся в американских застенках, это десятки человек", - указала она.

"Я хотела бы обратиться к вам за помощью для человека, у которого очень тяжелая ситуация - Константина Ярошенко, который находится в американской тюрьме уже более девяти лет. У него очень тяжелая ситуация со здоровьем, и его семья обращалась за финансовой помощью", - сказала она.

"В американских тюрьмах не оказывают медицинскую помощь, отказывают в элементарном и необходимом", - подчеркнула Бутина.

Приехавшая в США на учебу Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения. Россиянка 13 декабря 2018 года в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США, и 26 апреля 2019 года была приговорена к 1,5 года тюрьмы. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября, на следующий день она вернулась на родину.

Константин Ярошенко был арестован в Либерии 28 мая 2010 года, после чего доставлен в США. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. 7 сентября 2011 года его приговорили к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным.