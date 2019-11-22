Форум проекта "Эстафета поколений" собрал в Пятигорске более 200 участников

ПЯТИГОРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Форум Всероссийского проекта "Эстафета поколений" для активистов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов открылся в пятницу в Пятигорске. Он собрал более 200 представителей ветеранских организаций, участников общественного движения "Волонтеры Победы" из 15 регионов страны.

"Проект "Эстафета поколений" направлен на самое благое дело, которое только может быть, - сохранение нашей исторической памяти. Это соблюдение всех правил справедливости и обучение нашего подрастающего поколения тем ценностям, которые так важны в нашем современном мире", - сообщил на открытии заместитель полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Стариков.

Первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров отметил, что наставничество имеет большое значение в современной жизни. "Проект "Эстафета поколений" он о наставничестве. Развитие наставничество также отражено в национальных проектах. Наставник - это тот человек, который формирует личность", - подчеркнул Бочаров.

Он отметил, что с помощью молодежи и использования современных информационных технологий о проекте смогут узнать больше людей.

Глава Пятигорска Андрей Скрипник, выступая на открытии форума, сообщил, что связь поколений в городе-курорте существует давно. "Пятигорск - город с определенными традициями. Мы можем с уверенностью сказать, что связь поколений у нас присутствует, у нас есть центр военно-патриотического воспитания, который 46 лет существует. Сегодня ветераны передают свой опыт молодым людям, эта связь не прекращается", - добавил Скрипник.

О форуме

Как сообщает пресс-служба Роспатриотцентра, мероприятие направлено на обмен опытом между поколениями и единомышленниками, сохранение исторической памяти и развитие партнерских отношений между ветеранскими и молодежными организациями. Участники обсудят важные вопросы в области патриотического воспитания и развития системы наставничества. В рамках форума проходит пленарное заседание с участием экспертов федерального уровня, презентации опыта реализации проекта региональными отделениями общественных ветеранских организаций, мастер-классы от экспертов проекта, а также культурная программа.

В рамках форумной кампании проекта в 2019-2020 годах традиционно состоится III Всероссийский конкурс мотиваторов и видеороликов "Герои, живущие рядом" для молодежи России. Два новых Всероссийских конкурса предусмотрены для старшего поколения: фотоконкурс "Глазами наставника" и конкурс на лучшего ветерана-наставника "Опыт.Эстафета.Будущее".

Всероссийский форум "Эстафета поколений" уже состоялся в Туле для 200 участников из Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

На сегодняшний день волонтерами Победы во всех субъектах России созданы волонтерские бригады по оказанию помощи ветеранскому сообществу, а в их деятельность вовлечены более 2 тыс. молодых людей. В мероприятиях проекта в 2018 году приняли участие более 85 тыс. человек, а наставническую деятельность ветеранов поддерживают более 45 тыс. образовательных учреждений всех типов - это более 2 млн детей, подростков и молодых людей.

Проект "Эстафета поколений" реализуется с 2016 года при поддержке Общественной палаты Российской Федерации, ФГБУ "Роспатриотцентр" и Фонда президентских грантов. Он направлен на возрождение традиций наставничества и объединяет людей разных возрастов, готовых общими усилиями строить будущее России.