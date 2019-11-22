В Белоруссии расследуют уголовное дело о проведении договорного хоккейного матча

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении ряда представителей хоккейного клуба "Динамо-Молодечно" по подозрению в противоправном влиянии на результаты матча чемпионата республики Беларусь с хоккейным клубом "Могилев", состоявшимся 12 ноября нынешнего года. Об этом сообщили в пятницу в следственном ведомстве.

"В отношении ряда представителей команды "Динамо-Молодечно" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования) Уголовного кодекса" - отметили в СК республики.

По данным следствия, в рамках расследования получены объективные данные о причастности представителей команды к совершению противоправных действий. "Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что названный матч носил договорной характер", - проинформировали в Следственном комитете.

По итогам матча победу со счетом 6:5 одержала команда "Могилев", которая по ходу игры проигрывала команде "Динамо-Молодечно" 1:5.