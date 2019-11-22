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План расселения людей из аварийного жилья на Сахалине в 2019 году перевыполнили в 4 раза

Квартиры в новостройках получили более 160 семей

ТАСС, 22 ноября. Власти Сахалинской области в 2019 году расселили в четыре раза больше ветхого и аварийного жилья, чем планировалось на год - 7,6 тыс. кв. м. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

По плану Минстроя РФ для Сахалинской области, власти должны были расселить жителей около 1,9 тыс. кв. м аварийного фонда.

"На сегодняшний день в регионе расселили 7,6 тыс. кв. м аварийного жилфонда, признанного таковым на 1 января 2017 года", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы увеличить темпы расселения в этом году, в три раза - до 4 млрд рублей - увеличили финансирование программы по расселению. Новое жилье получили более 160 семей в семи новостройках.

Президент РФ Владимир Путин поручал подготовить программу развития Сахалина и расселения аварийного жилья, отмечая что расселение аварийного фонда - одна из приоритетных задач. Об этом он говорил в сентябре 2019 года на заседании президиума Госсовета, посвященном национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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