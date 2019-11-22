"Калашников" представит новый электромотоцикл "Иж" на форуме для школьников

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Ростех представит 23 ноября разработанный "Калашниковым" прототип нового электромотоцикла "Иж" на форуме профессиональной ориентации школьников "Проектория" в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Ростех станет куратором команд школьников на форуме профессиональной ориентации для школьников. "Для работы мы предоставляем новейшие продукты наших компаний, в частности, прототип новой модели электромотоцикла "Иж" от концерна "Калашников", лазерную офтальмологическую станцию "Росэлектроники" и другие", - приводятся в сообщении Ростеха слова исполнительного директора корпорации Олега Евтушенко.

Как отметила госкорпорация, самые активные и инициативные участники форума получат от Ростеха сертификаты на обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете и Ижевском государственном техническом университете. После учебы молодые специалисты смогут начать карьеру на предприятиях корпорации.

Форум "Проектория" проводится по распоряжению президента РФ с 2013 года и объединяет экспертов российских компаний и вузов, педагогов страны школьников, решающих актуальные вопросы в области профессиональной ориентации и самоопределения.