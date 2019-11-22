Замглавы ТАСС предложил в Госдуме выработать новые меры по защите прав россиян за рубежом

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Ситуация с нарушением прав россиян за рубежом требует выработки новых юридических форм защиты их интересов. Такое мнение в пятницу высказал первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, выступая на расширенном заседании комитета Госдумы по международным делам, посвященном защите прав соотечественников за границей.

"Мы должны, наверное, привыкать к тому, что мы живем уже в совершенно другой системе координат в этих вопросах. И не только с Украиной, с США, - сказал Гусман. - Нам требуются новые юридические формы защиты".

Он предложил подумать над созданием рабочей группы по мониторингу нарушений прав россиян за рубежом при думском комитете по международным делам или уполномоченном по защите прав человека РФ. "Мониторинг должен носить перманентный характер, иметь юридический анализ", - считает Гусман.

По его мнению, защищать интересы граждан РФ за рубежом необходимо, но при наличии доказательств их виновности журналистам следует быть "более аккуратными". "Если есть какая-то к ним [россиянам] объективная юридическая претензия, то в этом случае, может быть, в нашем информационном пространстве надо быть более аккуратными", - отметил Гусман.

Для отстаивания прав россиян за рубежом, продолжил он, нужно также по мере возможности использовать зарубежные СМИ. "Мы должны вести дело к тому, чтобы мы могли разъяснять и нашу позицию, и наши юридические озабоченности, поддержку всестороннюю в таких случаях в СМИ тех стран, где это возможно", - добавил первый заместитель гендиректора ТАСС.