Модернизация горнолыжного курорта на Сахалине позволит ему принимать международные турниры

ТАСС, 22 ноября. Создание на месте курорта "Горный воздух" на Сахалине территории опережающего развития (ТОР) и последующее совершенствование инфраструктуры комплекса позволяет проводить там спортивные соревнования международного уровня, которых ранее не было на Дальнем Востоке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Первые горнолыжные трассы и лыжные трамплины появились на территории курорта еще в 30-е годы прошлого века, когда Тоехара (Южно-Сахалинск) совместно с японским городом Саппоро выступил как город-кандидат на проведение зимних Олимпийских игр 1936 года. В следующие десятилетия комплекс несколько раз реконструировался, однако в 1990-е годы с распадом Советского Союза туристическая база пришла в запустение и была возрождена только в середине 2000-х.

"В связи с развитием спортивной и туристической инфраструктуры, которое стало возможным благодаря преференциальному режиму территории опережающего развития, в Сахалинской области начинается проведение соревнований международного уровня, которых раньше на Дальнем Востоке не было", - сообщили в корпорации.

В феврале 2020 года в регионе пройдет этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и слепых. Принято решение о проведении в Сахалинской области вторых зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" в 2021 году. Также рассматривается возможность проведения на территории области первенства мира по горнолыжному спорту среди юниоров в 2024 году.

До последней реконструкции горнолыжный комплекс располагал двумя гондольно-кресельными и двумя бугельными канатными дорогами, 14 трассами протяженностью 21 км и системой искусственного оснежения западного склона горы Большевик, на которой расположен курорт. Сейчас построены две новые канатные дороги, создание еще одной завершается. Обустроены 12 км новых горнолыжных трасс, расширена система оснежения, проложены новые пешеходные тропы и велосипедные трассы.

Курорт "Горный воздух" стал территорией опережающего развития в 2016 году. До 2021 года в развитие инфраструктуры ТОР будет вложено свыше 10 млрд рублей бюджетных средств. ТОР предоставляет специальный режим для инвесторов, который позволяет получать налоговые льготы, пользоваться другими преференциями.