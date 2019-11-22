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Москалькова предложила создать реестр россиян, находящихся в тюрьмах за рубежом

Уполномоченный по правам человека при этом отметила, что собрать такие сведения достаточно сложно, так как консулов РФ не допускают к российским гражданам

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости создания реестра россиян, находящихся в местах лишения свободы за рубежом.

"Нам нужен единый реестр людей, попавших в трудную ситуацию, и механизм попадания в этот реестр. Человек попал - он знает, что он должен зайти на этот портал, зарегистрироваться, и он попадает в наш пул", - сказала Москалькова в пятницу на расширенном заседании комитета Госдумы по международным делам, посвященном теме защиты прав россиян и соотечественников за рубежом.

По ее мнению, собрать все сведения о россиянах в местах лишения свободы за рубежом "достаточно сложно", так как консулов РФ "не допускают к российским гражданам".

"Должна быть какая-то дополнительная площадка, куда может быть послан импульс SOS адвокату, он должен иметь координаты доступа к этому реестру", - добавила Москалькова. Она отметила, что реестр может быть создан при уполномоченном по правам человека или при МИД.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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