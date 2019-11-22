В российских наркодиспансерах исчезли очереди

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Наркологические диспансеры в регионах России вернулись к обычной работе, очереди в учреждениях исчезли после отмены приказа Минздрава РФ о новом медицинском освидетельствовании водителей. Однако для подготовки к работе по новым правилам с июля 2020 года нужны современные лаборатории и дорогостоящие реагенты, некоторые поставщики уже воспользовались ажиотажем, подняв цены в разы, сообщили ТАСС руководители учреждений.

В начале июля Минздрав РФ предложил ввести в обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств и тех, кто хочет получить права, анализы на наличие психоактивных веществ организме и пристрастие к алкоголю. Приказ должен был вступить в силу 22 ноября. Из-за ожидающихся изменений с 20 ноября водители в регионах РФ выстроились длинные очереди в наркодиспансеры. После нововведений стоимость справки психиатра-нарколога может вырасти, по оценкам экспертов, в отдельных регионах с 200-1000 руб. до 5-6 тыс. рублей. В четверг Минздрав России принял решение отложить вступление в силу приказа.

Последствия ажиотажа

В Калининграде очередей за справками в наркологическом диспансере в пятницу нет, сообщили ТАСС в учреждении. "Ажиотаж начал спадать уже вчера около 16:00 по местному времени, когда стало известно, что вступление в действие приказа Минздрава отложено. Сегодня с утра за справками пришли около 30 человек", - сказали в наркодиспансере, добавив, что в четверг в очереди стояли более тысячи водителей.

В Архангельске прием ведется в обычном режиме. В среду здесь приняли 450 человек, в четверг - 450 человек до обеда. "Сегодня комиссия работает в обычном режиме. Вчера ажиотаж спал примерно к 18 часам, очередь к этому времени рассосалась", - сказала ТАСС и. о. главного врача Архангельской клинической психиатрической больницы Эльвира Конопленко.

Без очередей и трудностей работает и Новгородский областной наркологический диспансер "Катарсис", сообщили ТАСС в Минздраве Новгородской области. Очереди в Оренбургском областном наркологическом диспансере наблюдались в последние три дня, но в пятницу желающих оформить справку для получения или обмена водительских прав гораздо меньше, отмечают в учреждении. Утром 22 ноября за справками в Барнауле пришли лишь три человека, рассказал в пятницу журналистам главный врач Алтайского краевого наркологического диспансера, главный внештатный нарколог края Андрей Иванов.

В республиканском наркологическом диспансере в Ижевске в предыдущие два дня автомобилисты с раннего утра занимали очередь для прохождения исследования. В соцсетях многие выкладывали фотографии и видео из учреждения, в коридорах которого стояли десятки человек. В пятницу очередей не наблюдается. "У нас сейчас все работает в штатном плановом порядке, как раньше, без больших очередей", - сказали ТАСС в медучреждении.

Главный нарколог Новосибирской области Равиль Теркулов сообщил ТАСС, что сегодня прием ведется в обычном режиме, но людей пришло все же больше за счет посетителей, которых не успели обслужить накануне, но "люди успокаиваются", понимая, что в плановом порядке смогут пройти специалистов, имея временной резерв.

"Сегодня нагрузка немного больше, а так в среднем у нас 350-400 человек [обслуживают в день] на трех площадках. Вчера было обслужено посетителей больше в 2 -2,5 раза, чем в обычные дни" - сказал Теркулов, отметив, что в связи с большими очередями работа учреждения предыдущие два дня была продлена.

Лаборатории и реагенты

Сами предстоящие изменения в освидетельствовании водителей вызвали неоднозначную реакцию у специалистов. По словам главного внештатного нарколога Алтайского края, в регионе для этого недостаточно лабораторий. "Оборудование для определения злоупотребления алкоголем есть только в краевом наркологическом диспансере - на такой большой край (в регионе проживает 2,3 млн человек - прим. ТАСС). <…> Надо Бийский диспансер оснастить таким же оборудованием, думать о Рубцовской зоне. Постепенно, потому что стоимость оборудования в пределах 6,5 млн рублей - это одним днем невозможно решить", - сказал главный врач Алтайского краевого наркологического диспансера Андрей Иванов.

Также, по его словам, высока стоимость реактивов для лабораторий, а их закупка по аукционам занимает не менее полутора месяцев. Малые лаборатории по определению содержания наркотических веществ в анализах необходимо создавать и в центральных районных больницах. Пока такой техникой оснащена только половина муниципалитетов. При этом анализатор для предварительных исследований стоит в пределах 130 тыс. рублей. По словам Иванова, закупить оборудование можно в перспективе за счет целевой программы по правонарушениям.

Как сообщил ТАСС и. о. главного калининградского областного наркодиспансера Станислав Ким, отсрочка введения приказа Минздрава даст учреждению возможность найти поставщиков реагентов для проведения необходимых анализов. Он отметил, что необходимое оборудование в диспансере есть, и именно стоимость реагентов оказывает решающее влияние на цену справки.

"У нас одна проблема - дорогой реагент. На фоне ажиотажа ряд поставщиков реагентов начали взвинчивать цены на них, поэтому мы не могли четко сказать, какой будет стоимость исследования, и назывались такие высокие цены. Конечно, на фоне такого общего психоза поднимать цены было некорректно. Сейчас произошла отсрочка, и, я думаю, мы найдем поставщиков, которые поставят реагенты по нормальной цене", - сказал собеседник агентства.

Пока уверенно говорить о том, какой будет цена, нельзя, "все будет зависеть от поставщиков", сказал Ким. "Надеюсь, что с учетом того, что проблема была поднята во всех регионах, с поставщиками разговор будет вестись уже не на моем уровне, а на каком-то другом", - добавил он.

Готовы работать

Между тем, отдельные диспансеры в регионах уже сейчас готовы работать по новым требованиям. "Кировский областной наркологический диспансер полностью готов. Все оборудование, реагенты есть, специалистов достаточно", - сообщили в местном Минздраве.

По словам заведующего организационно-методическим отделом Севастопольской городской психиатрической больницы Александра Пугачева, цена осмотра психиатра-нарколога, необходимого для получения водительских прав, была и сохраняется в размере 290 рублей. "Хочется отметить, что цена у нас не менялась. Просто вводились дополнительные методы обследования", - отметил он в разговоре с журналистами.

В пресс-службе Минздрава Удмуртии пояснили, что еще до возникновения ажиотажа в диспансере также имелось необходимое оборудование и квалифицированные специалисты, которые могут проводить исследование.