Корпорация Bright Scholar построит в Хайкоу элитную международную школу на 2 тыс. учеников

Церемония закладки фундамента прошла в районе Синья. Площадь комплекса составит около 6 га. В школе предусмотрена 12-летняя программа обучения для учеников младших и средних классов. В общей сложности в ней смогут учиться до 2 тыс. школьников. Строительство планируют завершить к 2022 году.

Как заявил представитель учебного заведения, в младших и средних классах число учеников не будет превышать 36 человек, в старших классах этот показатель не превысит 25 учеников. Обучение будет проходить на китайском и английском языках.

Bright Scholar Education Holdings - один из крупнейших операторов частных школ в Китае, эта корпорация присутствует на рынке более 25 лет. В настоящее время в учебных заведениях компании обучаются в общей сложности более 46 тыс. детей, преподавательский состав составляет более 9 тыс. человек.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создаст привлекательные условия для инвесторов, сформирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.