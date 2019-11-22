В Татарстане создана система устойчивости интернета от внешних атак

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Татарстана создали в республике систему устойчивого интернета, защищенного от внешних атак, и намерены развивать ее, проводя специальные хакатоны. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи (Минцифра) Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

"Она создана, существует, находится под бдительным контролем наших офицеров по безопасности, мы планируем эту систему развивать. Я вышел с такой инициативой, когда приезжал первый заместитель руководителя администрации президента - уважаемый господин [Сергей Владиленович] Кириенко [в Казань] на [конкурс] "Цифровой прорыв", провести хакатон для, условно говоря, "белых хакеров". Есть цифровой код нашего портала госуслуг - мы берем цифровой код, разворачиваем на отдельном сервере без данных и говорим: "Ребята, кто это все взломает, тому приз, пожалуйста взломайте, мы хотим знать, где наши уязвимости". Мы на следующий год хотим над этим поэкспериментировать для того, чтобы профессиональное IT-сообщество указало на наши уязвимости, на наши недостатки, связанные с отказоустойчивостью и нашими технологическими проблемами", - сказал он.

На сегодняшний день порядка 10 тысяч различных социальных объектов республики, включая школы, больницы, муниципалитеты, пожарные части, подключены к интернету по единому контракту. Точка выхода в интернет находится в казанском IT-парке. По словам Хайруллина, для катастрофоустойчивости есть второй центр обработки данных, который находится в Доме правительства республики. Он отметил, что центр обработки данных правительства Татарстана ежедневно фиксирует до семи различных атак.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". Закон вступил в силу 1 ноября.