Медведев отметил важность развития студенческого движения в России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев приветствовал участников форума "Россия студенческая", отметив важность развития студенческого движения в России.

"Вы последние дни активно обсуждали то, что называется глобальными трендами молодежной политики, и думали над тем, как развивать студенческие движения в нашей стране. Это действительно важно. Уверен, что мероприятия подобного формата необходимы для развития студенческого движения в нашей стране. Причина понятна - будущее за молодыми людьми, а студенческая молодежь - это самая активная его часть", - сказал председатель правительства в видеообращении, которое продемонстрировали участникам форума.

VI Общероссийский форум "Россия Студенческая" проходит с 19 по 23 ноября 2019 года в Москве на базе Московского политехнического университета. Его участниками стали 800 студентов из более 70 субъектов России. Ключевой темой форума стало создание студенческих трендов в России.