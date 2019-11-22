{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев отметил важность развития студенческого движения в России

Будущее за молодыми людьми, а студенческая молодежь - это самая активная его часть, считает премьер-министр

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев приветствовал участников форума "Россия студенческая", отметив важность развития студенческого движения в России.

"Вы последние дни активно обсуждали то, что называется глобальными трендами молодежной политики, и думали над тем, как развивать студенческие движения в нашей стране. Это действительно важно. Уверен, что мероприятия подобного формата необходимы для развития студенческого движения в нашей стране. Причина понятна - будущее за молодыми людьми, а студенческая молодежь - это самая активная его часть", - сказал председатель правительства в видеообращении, которое продемонстрировали участникам форума.

VI Общероссийский форум "Россия Студенческая" проходит с 19 по 23 ноября 2019 года в Москве на базе Московского политехнического университета. Его участниками стали 800 студентов из более 70 субъектов России. Ключевой темой форума стало создание студенческих трендов в России.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Москалькова поддержала идею о центрах поддержки жертв домашнего насилия
Явление унижения в семье противоречит развитию демократизации общества, считает омбудсмен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС