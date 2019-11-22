"Роза Хутор" передала библиотекам Сочи 200 сборников сказок народов края

СОЧИ, 22 ноября. /ТАСС/. Горный курорт "Роза Хутор" передали 200 книг "Сказки горного Черноморья" библиотекам Сочи, сообщает в пятницу пресс-служба курорта.

В феврале 2018 года "Роза Хутор" принял программу устойчивого развития, одним из важных пунктов которой является деятельность по сохранению исторического наследия региона Кавказского Причерноморья, где непосредственно находится курорт.

"В рамках реализации этой программы осенью 2019 года совместно с Издательским Домом Мещерякова курорт "Роза Хутор" выпустил книгу "Сказки горного Черноморья", сегодня мы передали 200 книг библиотекам Сочи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сборник сказок народов состоит из абазинских, абхазских, адыгских, армянских, греческих, грузинских, казацких, русских, украинских, черкесских и эстонских сказок, в которых отражены местный фольклор, быт жителей и красота природы Черноморского побережья Кавказа.

"Общий тираж книги составил 1000 экземпляров, ее автором-составителем является известный редактор Ольга Ярикова. Оригинальные иллюстрации к сказкам созданы художником-мультипликатором Владимиром Гагуриным", - уточнили в пресс-службе.

В следующем году "Роза Хутор" планирует выпустить дополнительный тираж книги "Сказки Горного Черноморья".