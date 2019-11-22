Поезда на Черноморское побережье будут ходить по измененному расписанию из-за ремонта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Железнодорожные поезда, следующие на Черноморское побережье, будут ходить по измененному расписанию с января по апрель 2020 года из-за ремонтных работ на одном из участков путей. Об этом в пятницу сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"С 14 января по 27 апреля 2020 года планируется проведение масштабных ремонтных работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на однопутном перегоне Чинары - Чилипси <...> Поезда дальнего следования в сторону Черноморского побережья пойдут по другим участкам СКЖД. Количество пассажирских поездов в сообщении между городами Ростов и Адлер останется практически неизменным, однако возможно изменение в расписании движения", - говорится в сообщении.

В СКЖД пояснили, что движение пассажирских поездов дальнего следования будет приостановлено на участке Краснодар - Горячий Ключ - Туапсе и пригородных поездов на участке Горячий Ключ - Туапсе.

В частности, для сохранения ежедневного сообщения Краснодара с Адлером и участком Краснодар - Староминская - Ростов вариантным графиком предусмотрено назначение новых поездов. "Стоит так же отметить, что у ряда поездов сократятся маршруты движения. Поезд "Ласточка" №807/808 Ростов - Туапсе во время проведения ремонтных работ станет ходить до Краснодара. А поезда №801/802 Краснодар - Адлер и №815/816 Краснодар - Роза Хутор будут ходить по маршрутам Туапсе - Адлер и Туапсе - Роза Хутор", - отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что с актуальным расписанием, а также с полным списком поездов, у которых изменится график движения, можно познакомиться на сайте РЖД.