{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Компания BBDO Group завоевала восемь наград премии Epica Awards

Главный управляющий директор BBDO Group Russia Элла Стюарт сообщила, что среди награжденных работ - проект "Выжившие", созданный для Музея истории ГУЛАГа

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российская рекламно-коммуникационная группа BBDO Group Russia завоевала награды международной премии рекламы и креатива Epica Awards, церемония которой состоялась в Амстердаме. Об этом ТАСС в пятницу сообщила председатель совета директоров, главный управляющий директор BBDO Group Russia Элла Стюарт.

"В этом году на фестивале Epica Awards пять работ агентств BBDO Group завоевали восемь наград, в числе лауреатов - BBDO Moscow, Instinct и Bootleg", - рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что среди награжденных работ - проект "Идеальный поиск" от бренда корма для кошек Perfect Fit, проект "Выжившие", созданный для Музея истории ГУЛАГа, проект "Собака-мемака" от Pedigree, масштабный проект "IKEA Квартиротека" и социальный проект "ReCup Арена", сделанный для Budweiser.

По ее словам, премия стоит особняком от остальных фестивалей креативности, потому что это единственный в мире фестиваль, жюри которого состоит не из представителей самой креативной индустрии, а из ведущих журналистов, пишущих о рекламе. "Это некий альтернативный взгляд, делающий премию особенно ценной. Epica Awards входит в число девяти фестивалей, по которым считается рекламный рейтинг креативности Ассоциации коммуникационных агентств России. По своему весовому коэффициенту премия находится сразу за самыми сложными и престижными фестивалями в мире - "Каннские львы", Eurobest", - добавила она.

Epica Awards - международная премия в области рекламы и креатива, учреждена во Франции. Первую Epica Awards вручили в 1987 году, тогда гран-при фестиваля досталось лондонскому агентству Boase Massimi Pollitt за рекламу для журнала The Guardian. Современный конкурс насчитывает 66 номинаций, все они разделены внутри шести разных категорий - "Индустриальная специализация", "Техника", "Крафт и креатив", "Дизайн", "Диджитал" и "Особенное". В состав жюри входят представители более 200 известных журналов и сайтов.

Реклама на ТАСС
Родителям погибшего при пожаре в "Холдоми" мальчика вручили орден Мужества
Алексей Мартыненко пытался спасти других детей во время пожара в палаточном лагере
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС