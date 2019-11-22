Компания BBDO Group завоевала восемь наград премии Epica Awards

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российская рекламно-коммуникационная группа BBDO Group Russia завоевала награды международной премии рекламы и креатива Epica Awards, церемония которой состоялась в Амстердаме. Об этом ТАСС в пятницу сообщила председатель совета директоров, главный управляющий директор BBDO Group Russia Элла Стюарт.

"В этом году на фестивале Epica Awards пять работ агентств BBDO Group завоевали восемь наград, в числе лауреатов - BBDO Moscow, Instinct и Bootleg", - рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что среди награжденных работ - проект "Идеальный поиск" от бренда корма для кошек Perfect Fit, проект "Выжившие", созданный для Музея истории ГУЛАГа, проект "Собака-мемака" от Pedigree, масштабный проект "IKEA Квартиротека" и социальный проект "ReCup Арена", сделанный для Budweiser.

По ее словам, премия стоит особняком от остальных фестивалей креативности, потому что это единственный в мире фестиваль, жюри которого состоит не из представителей самой креативной индустрии, а из ведущих журналистов, пишущих о рекламе. "Это некий альтернативный взгляд, делающий премию особенно ценной. Epica Awards входит в число девяти фестивалей, по которым считается рекламный рейтинг креативности Ассоциации коммуникационных агентств России. По своему весовому коэффициенту премия находится сразу за самыми сложными и престижными фестивалями в мире - "Каннские львы", Eurobest", - добавила она.

Epica Awards - международная премия в области рекламы и креатива, учреждена во Франции. Первую Epica Awards вручили в 1987 году, тогда гран-при фестиваля досталось лондонскому агентству Boase Massimi Pollitt за рекламу для журнала The Guardian. Современный конкурс насчитывает 66 номинаций, все они разделены внутри шести разных категорий - "Индустриальная специализация", "Техника", "Крафт и креатив", "Дизайн", "Диджитал" и "Особенное". В состав жюри входят представители более 200 известных журналов и сайтов.