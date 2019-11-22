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В МВД призвали не доверять вбросам и фейковым новостям, порочащим сотрудников полиции

Ведомство проводит проверку по всем публикуемым материалам о фактах, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. МВД обеспокоено количеством вбросов и фейковых новостей, порочащих сотрудников полиции, в связи с этим ведомство призывает граждан не доверять непроверенным источникам информации. Об этом говорится на официальных страницах МВД в социальных сетях в пятницу.

"В последнее время участились случаи публикации в социальных сетях откровенно лживых материалов о сотрудниках полиции. Такие фейковые новости сопровождаются эмоциональными комментариями, резкими заявлениями и призывами к увольнению не только самих виртуальных персонажей подобных "шедевров", но и реальных руководителей. Систематический вброс подобных материалов говорит о целенаправленной работе по дискредитации деятельности сотрудников полиции, подрыве доверия к ним, провоцирует граждан на оскорбления полицейских, совершение против них насильственных действий", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что по всем публикуемым материалам о фактах, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции, ведомство проводит проверку, выявляя участников событий и их первоисточники. "МВД России вынуждено реагировать на любой подобный сигнал, даже если он впоследствии окажется ложным, что отвлекает от работы над реальными преступлениями и происшествиями. Выражаем благодарность всем нашим подписчикам, кто присылает информацию о появляющихся в сети Интернет материалах сомнительного содержания. Доверие граждан - основной показатель работы полиции", - отметили в МВД.

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