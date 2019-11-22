Котюков: учителя должны претендовать на достойные зарплаты в школах после окончания вуза

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Образование по педагогическим специальностям должно быть системным вне зависимости от направленности вуза, чтобы выпускники могли претендовать на достойные зарплаты в школах по окончании университета. Об этом в пятницу заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков на пленарной сессии VI Общероссийского форума "Россия Студенческая".

"Нам очень хочется, чтобы, приходя школу, вы не получали 13 тыс. рублей, чтобы это была достойная зарплата. Это не вопрос бакалавриата, специалитета или магистратуры. Вопрос в другом: насколько быстро современная система образования может вам дать те необходимые базовые знания и навыки, чтобы преподавать в школе. Что чем должно дополняться? База по физике и магистратура педагогическая или наоборот?", - сказал он.

Министр отметил, что вопрос подготовки учителей стоит перед правительством РФ не первый год. "Мы обсуждали, как совмещать базовую предметную подготовку и психолого-педагогические практики. Это очень тяжелый вопрос. Мы только начали этот диалог. Проблема существует не первый год. Мы договорились, что будем говорить не о педагогических вузах, а о педагогическом образовании", - подчеркнул он.

Котюков отметил, что любой специалист, в том числе и учитель, должен быть готов учиться всю жизнь и идти в ногу со временем и развитием передовых технологий. "Профессия требует постоянного совершенствования. Должен быть багаж предметных областей, если вы предметник", - добавил он.

По его словам, сегодня в классических университетах по специальности "педагогика" обучаются большее количество студентов, чем в педагогических университетах. "Это ни в коем случае не означает, что педагогические вузы не могут показывать высокого результата. Задача - сделать такие сетевые программы, чтобы во главе угла всегда было качество подготовки", - заключил министр.

Деятельность педагогических вузов должна быть направлена не только на подготовку педагогов, но и трудоустройство своих выпускников, считает Котюков. По его словам, в России каждый 10-й из поступающих на бюджетные места поступает на педагогическую специальность. При этом из них трудоустроено чуть более 60%.

"То есть далеко не все выпускники, кто завершил, пошел работать в школу педагогом. Нужно, чтобы в школе ждали молодого специалиста. Не просто говорили, что там дефицит, а ждали и встречали. Нужно, чтобы университет при прочих равных был ориентирован в первую очередь на то, чтобы выпускник был трудоустроен", - сказал министр.

Он также добавил, что министерство вместе с педагогическим сообществом и с ректорами педвузов обсуждают вопрос, чем привлечь и как мотивировать ребят идти работать в школы.

VI Общероссийский форум "Россия Студенческая" проходит с 19 по 23 ноября в Москве на базе Московского политехнического университета. Его участниками стали 800 студентов из более 70 субъектов России. Ключевой темой форума стало создание студенческих трендов в России.