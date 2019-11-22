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СМИ: небоскреб с самым высоким атриумом в мире введен в строй в Пекине

Архитектурная компания Zaha Hadid Architects построила 45-этажное офисное здание за четыре года

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Башня с самым высоким атриумом в мире введена в строй в столице КНР, сообщил новостной портал china.org.cn. 200-метровый небоскреб Leeza SOHO спроектирован архитектурной компанией Zaha Hadid Architects и возведен за четыре года. 45-этажное офисное здание призвано стать самым притягательным объектом делового квартала китайской столицы - Фэнтай.

Особенность проекта заключается в том, что общая форма объединяет два извивающихся вертикальных объема с атриумом, который простирается от подножия здания до крыши.

"Расселина между двумя частями здания проходит на всю его высоту, создавая самый высокий атриум в мире - 194,15 метра, - говорится в пресс-релизе архитектурной компании. - Две изогнутые части Leeza SOHO как бы сливаются в страстном па-де-де".

На разной высоте атриум скрепляется четырьмя перемычками-мостами. Стены из стекла и атриум открывают панорамные виды Пекина и одновременно привносят естественное освещение в строение. Небоскреб соседствует с железнодорожной станцией и нависает над туннелем метро. Он призван стать центром нового делового района: атриум задуман как общественное пространство и напрямую связан с городской транспортной сетью.

"Расположенная на улице Лицзе в юго-западном Пекине, башня Leeza SOHO формирует новый деловой район Фэнтай - растущий финансовый и транспортный узел на пути между центром Пекина и недавно открытым международным аэропортом Дасин", - отмечается в пресс-релизе.

Здание спроектировано таким образом, чтобы осуществлять постоянный мониторинг состояния окружающей среды и контролировать его энергоэффективность - предусмотрены системы, улавливающие тепло отработанного воздуха, высокопроизводительные насосы, вентиляторы, охлаждающие элементы, бойлеры. В подземном гараже оборудованы уголки для подзарядки автомобилей с электро- и гибридным двигателем.

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Китай
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