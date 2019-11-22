The Washington Post обвинила Apple в слабом контроле за доступными для детей приложениями

ТАСС, 22 ноября. Газета The Washington Post обвинила корпорацию Apple в недостаточном контроле за размещенными в App Store приложениями для социальных сетей, которые доступны детям. Результаты проведенного изданием расследования приводятся в пятницу на его официальном сайте.

The Washington Post рассмотрела более 130 тыс. отзывов пользователей на шесть приложений для общения, одно из которых, Monkey, попало в лучшие 100 социальных сетей на платформе Apple в октябре и было одобрено для детей старше 12 лет. В ходе расследования было установлено, что более 1,5 тыс. отзывов касались "неудобных ситуаций, связанных с сексуальным поведением". Согласно данным издания, жалобы касались неподобающего поведения пользователей социальных сетей, в которых незнакомцы могут общаться по видеосвязи.

В Apple отреагировали на расследование издания повышением разрешенного для использования приложения Monkey возраста до 17 лет. "Мы создали App Store безопасным и внушающим доверие нашим пользователям местом для загрузки приложений, поэтому со всей серьезностью относимся к сообщениям о ненадлежащих или незаконных действиях", - указали в компании.

Однако, как сообщил The Washington Post бывший сотрудник американской компании, Apple обычно не следит за комментариями своих пользователей на приложения в App Store. Кроме того, проблема может оказаться гораздо более масштабной в связи с тем, что лишь небольшое количество пользователей оставляют свои отклики в случае нарушений, связанных с сексуальным поведением, заключает издание.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила $1 трлн, но к настоящему времени снизилась примерно до $960 млрд.