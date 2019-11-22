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Международный медиафорум о свободе журналистики собрал в Праге 110 участников из 25 стран

Третий международный медиафорум состоится осенью 2020 года, место его проведения определят предстоящей весной

ПРАГА, 22 ноября. /ТАСС/. Международный "Медиафорум-2019: свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности" завершился в пятницу в столице Чехии. В его работе приняли участие 110 медиаэкспертов, журналистов, дипломатов, юристов и политологов из 25 стран. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС.

Встреча, организаторами которой выступили российский журнал "Международная жизнь", независимая платформа Modern Diplomacy, а также болгарский журнал "Международные отношения", продолжалась в течение последних трех дней. Ее площадкой стал конференц-зал одного из самых престижных пражских отелей "Grand Majestic Plaza". Форум прошел уже во второй раз. Впервые он состоялся в прошлом году в словацком городе Пезинок близ Братиславы.

Как заявил корреспонденту ТАСС модератор форума, главный редактор журнала "Международная жизнь" Армен Оганесян, ожидания организаторов полностью оправдались, был отмечен повышенный интерес экспертов к участию во встрече, на которой был обсужден широчайший круг вопросов, связанных с развитием СМИ.

"Высказывались разные точки зрения, прошла чрезвычайно оживленная и интересная дискуссия, - отметил он. - Мы охватили огромный спектр проблем, связанных с сегодняшним днем работы журналистов и органов СМИ. Обсуждались, в частности, вопросы влияния искусственного интеллекта на все сферы жизни, которые мы отражаем в СМИ. Что такое СМИ? Это зеркало жизни. Поэтому мы старались поднимать именно те темы, которые будут определять будущие вызовы для нас".

Дискуссия на медиафоруме, по его словам, представляла симбиоз идей журналистов-практиков и ученых-аналитиков. "Синергия аналитики и практики дала очень хороший результат. Мы определили направление, ту дорогу, по которой можно идти, чтобы прийти к новому качеству журналистики, обслуживающей аудиторию, к которой обращается", - подчеркнул Оганесян.

Очередной, третий по счету международный медиафорум, состоится осенью будущего года. Место его проведения будет определено предстоящей весной. "Мы планируем провести его в таком же городе, как Прага, которая является знаковым культурным перекрестком", - сказал Оганесян.

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