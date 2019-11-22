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Музей космонавта Алексея Леонова открыт в аэропорту в Кемерове

Вход в музей является бесплатным

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Музей открыт в аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове в память о легендарном летчике-космонавте - первом человеке, вышедшем в открытый космос, сообщил на своей официальной странице в Instagram заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов.

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У Кемеровского аэропорта сразу две хорошие новости: начал работать музей Алексея Архиповича Леонова, и стартовали продажи билетов на рейс Кемерово-Новосибирск. ⠀ Начну с музея – там представлены картины и книги, созданные Алексеем Архиповичем, есть экспонаты «космической» еды, которую брали с собой космонавты в полеты в прошлом веке, и даже костюм астронавта! Очень интересная экспозиция. ⠀ Со 2 января начинает работу рейс авиакомпании S7 5317/5318 Кемерово-Новосибирск. Стоимость билетов в обе стороны будет порядка 4 тысяч рублей. Продажа уже открыта. #аэропортлеонова #аэропорткемерова #новыерейсы #леонов #космонавт

Публикация от Андрей Панов (@panov_kuzbass)

"Начал работать музей Алексея Архиповича Леонова [в аэропорту Кемерова]. <…> Там представлены картины и книги, созданные Алексеем Архиповичем, есть экспонаты "космической" еды, которую брали с собой космонавты в полеты в прошлом веке, и даже костюм астронавта", - написал Панов. Он добавил, что главным экспонатом музея стал личный скафандр Леонова.

Космический скафандр Алексей Леонов еще при жизни передал в дар названному его именем аэропорту. Раньше экспонат располагался над стойками регистрации, имитируя полет в воздухе, теперь он помещен в короб из оргстекла на первом этаже терминала внутренних авиалиний, где и расположен открывшийся музей. В экспозицию также вошли уникальные почтовые марки, открытки и значки космической тематики, фотографии и личные вещи Леонова, сувениры, которые в разные годы вручали космонавту. Посещение музея бесплатно для всех желающих.

Имя Алексея Леонова было присвоено кемеровскому аэропорту в декабре 2012 года по решению Совета народных депутатов Кемеровской области. Космонавт является уроженцем кузбасского села Листвянка в Тисульском районе.

Алексей Леонов умер в Москве 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет. Он совершил два космических полета. Первый состоялся 18-19 марта 1965 года на корабле "Восход-2", тогда советский космонавт первым в мире вышел в открытый космос. Во время второго полета, который состоялся 15-21 июля 1975 года, прошла первая в истории стыковка космических кораблей разных стран - советского "Союза-19", командиром которого был Леонов, и американского "Аполлона".

Теги
РоссияКемеровская область
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