СМИ: Берлускони госпитализирован из-за получения травмы после падения в Загребе

ТАСС, 22 ноября. Лидер итальянской партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане после того, как упал в Загребе и получил травму. Об этом сообщила в пятницу газета Corriere della Sera.

По ее данным, 83-летний Берлускони находился в столице Хорватии для участия в конгрессе и саммите Европейской народной партии (ЕНП). По завершении мероприятий он оказался в толпе желающих сфотографироваться с ним людей, где и получил травму, однако за медицинской помощью политик обратился только по возвращении в Италию. Отмечается, что в результате падения Берлускони получил ушиб и гематому, при этом каких-либо серьезных травм у него нет.

"Нет переломов бедра, ключиц, берцовых и других костей. Не было никакого срочного возвращения, лидер [партии] вернулся как и планировалось по завершении конгресса ЕНП", - цитирует газета заявление штаба Берлускони.

Издание отмечает, что политик пару дней проведет в больнице под наблюдением врачей.