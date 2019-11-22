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СМИ: Берлускони госпитализирован из-за получения травмы после падения в Загребе

В результате падения политик получил ушиб и гематому

ТАСС, 22 ноября. Лидер итальянской партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане после того, как упал в Загребе и получил травму. Об этом сообщила в пятницу газета Corriere della Sera.

По ее данным, 83-летний Берлускони находился в столице Хорватии для участия в конгрессе и саммите Европейской народной партии (ЕНП). По завершении мероприятий он оказался в толпе желающих сфотографироваться с ним людей, где и получил травму, однако за медицинской помощью политик обратился только по возвращении в Италию. Отмечается, что в результате падения Берлускони получил ушиб и гематому, при этом каких-либо серьезных травм у него нет.

"Нет переломов бедра, ключиц, берцовых и других костей. Не было никакого срочного возвращения, лидер [партии] вернулся как и планировалось по завершении конгресса ЕНП", - цитирует газета заявление штаба Берлускони.

Издание отмечает, что политик пару дней проведет в больнице под наблюдением врачей.

Теги
ИталияХорватияБерлускони, Сильвио
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