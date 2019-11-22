{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проектный офис городов Золотого кольца откроется в 2020 году

Офис будет заниматься разработкой новых и модернизацией существующих туристических продуктов

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Проектный офис городов Золотого кольца России для продвижения межрегиональных туристических проектов будет создан в Ярославской области в 2020 году. Об этом ТАСС сообщила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Спецпроект на тему
Обрученные с мастерством 10 репортажей о городах Золотого кольца

"Проектный офис будет заниматься разработкой и продвижением межрегиональных туристических проектов. Нужно объединение на уровне регионов, так как основные ресурсы имеются на уровне региональных администраций. <…> Мы подписали соглашение, определив функционал. Это возможность межведомственного взаимодействия и концентрации на крупных проектах", - сказала Рыбакова.

Соглашение о создании проектного офиса подписали в Ростове Ярославской области представители регионов, имеющих на своей территории города Золотого кольца. Офис будет заниматься разработкой новых и модернизацией существующих туристических продуктов. На базе офиса будут проводиться профильные образовательные программы, также офис займется комплексным продвижением регионов.

Планируется, что офис начнет работать в проектном режиме с начала 2020 года, летом 2020 года ожидается его официальное открытие в Ярославской области. Идея создания офиса поддержана в Ростуризме.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут был включен Углич.

Теги
РоссияЯрославская область
Реклама на ТАСС
Москалькова согласовала кандидатуру челябинского омбудсмена
Уполномоченный по правам человека предложила Антону Шарпилову пройти стажировку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС