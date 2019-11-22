Проектный офис городов Золотого кольца откроется в 2020 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Проектный офис городов Золотого кольца России для продвижения межрегиональных туристических проектов будет создан в Ярославской области в 2020 году. Об этом ТАСС сообщила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

"Проектный офис будет заниматься разработкой и продвижением межрегиональных туристических проектов. Нужно объединение на уровне регионов, так как основные ресурсы имеются на уровне региональных администраций. <…> Мы подписали соглашение, определив функционал. Это возможность межведомственного взаимодействия и концентрации на крупных проектах", - сказала Рыбакова.

Соглашение о создании проектного офиса подписали в Ростове Ярославской области представители регионов, имеющих на своей территории города Золотого кольца. Офис будет заниматься разработкой новых и модернизацией существующих туристических продуктов. На базе офиса будут проводиться профильные образовательные программы, также офис займется комплексным продвижением регионов.

Планируется, что офис начнет работать в проектном режиме с начала 2020 года, летом 2020 года ожидается его официальное открытие в Ярославской области. Идея создания офиса поддержана в Ростуризме.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут был включен Углич.