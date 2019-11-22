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У погибших в карельском городе Сегеже птиц обнаружили инфекционное заболевание

Несколько погибших птиц были заражены орнитозом. Заболевание является опасным для человека

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 ноября. /ТАСС/. Специалисты лаборатории Россельхознадзора выявили у нескольких погибших птиц в карельском городе Сегежа, где местные жители жаловались на ухудшение экологической ситуации, инфекционное заболевание - орнитоз. В ведомстве не знают, могло ли заболевание привести к гибели птиц, но отмечают его опасность для человека, сообщил ТАСС в пятницу замминистра сельского хозяйства региона Егор Руппиев.

На минувшей неделе жители моногорода Сегежа, где градообразующим предприятием является целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), сообщили в соцсетях о появлении тумана с резким запахом, желтого снега и гибели птиц. После этого в городе началась масштабная проверка надзорных ведомств, часть из исследований уже показала отрицательные результаты на содержание вредных веществ в воздухе и воде.

"Лаборатория Россельхознадзора из восьми экземпляров птиц [выявила] две-три с орнитозом <...> Мы проинформируем граждан, чтобы они были бдительны и голыми руками не брали птиц, чтобы не заразиться", - сказал собеседник агентства.

Орнитоз - инфекционная болезнь, передающаяся человеку от птиц в основном воздушным путем. У людей она проявляется общей интоксикацией, повышенной температурой, ознобом и поражением легких. Чаще всего болезнь развивается так же, как грипп или пневмония. В качестве осложнений могут возникнуть паралич голосовых связок, полиневрит, тромбофлебит, а также энцефалит, миокардит.

По словам Руппиева, санитарные мероприятия и ограничения в таких случаях вводятся только при появлении заболевания в местах, где есть закрытые птицеводческие хозяйства. "Никакого [подобного] предприятия в Сегеже нет, поэтому мы просто проинформируем граждан", - отметил он.

По словам представителя ведомства, от 20 до 80% голубей являются носителями орнитоза. "Это естественное [положение дел]. Они переболели, и с этими микробами живут до конца своей жизни. Поэтому говорить однозначно, что они погибли от орнитоза, нельзя", - отметил замминистра ведомства.

Смерть от реагентов

Погибших птиц также исследовали на наличие других инфекционных заболеваний - птичьего гриппа, сальмонеллеза и болезни Ньюкасла, но все анализы показали отрицательные результаты. По итогам патологоанатомического исследования, у птиц обнаружили повышенное содержание поваренной соли в печени и стенках желудках, что смертельно для них.

"Причиной смерти [исследованных в ветеринарной лаборатории] животных стала остановка сердца. <...> Посоветовавшись с орнитологами, изучив картину, [мы можем предположить, что превышение соли] могло возникнуть, так как перед наступлением зимних условий птице требуется определенное количество камней-гастролитов для того, чтобы перетирать пищу в желудке. Поскольку в желудке мы обнаружили кристаллы, то вполне вероятно, что птица, когда склевывала камни, склевала противогололедные фракции", - рассказал Руппиев.

Мониторинг в Сегеже

Управление Роспотребнадзора по Карелии проводит ежедневный мониторинг состояния атмосферы воздуха и воды на наличие загрязняющих веществ. Никаких превышений специалистами еще выявлено не было.

На Сегежском ЦБК также отрицают какие-либо сбои в работе предприятия.

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