Президентская библиотека представила к 78-летию Дороги жизни онлайн-коллекцию о блокаде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Президентская библиотека представила в пятницу, в день 78-й годовщины начала работы ледовой Дороги жизни, связавшей блокадный город с Большой землей, электронную цифровую коллекцию, посвященную обороне и блокаде Ленинграда.

"На портале Президентской библиотеки представлена электронная коллекция "Оборона и блокада Ленинграда", в которую собраны копии официальных документов, периодика, воспоминания ленинградцев, продуктовые карточки, фото- и кинохроника, посвященные войне и блокаде", - рассказали в пресс-службе библиотеки, отметив, что особый интерес вызывает газета "Ленинградская правда" военного времени, в деталях рассказывающая о том, кто строил ледовую трассу, как осуществлялся ее ремонт, с какими трудностями сталкивались водители на Дороге жизни.

О легендарной ледовой трассе рассказывают несколько экспозиций на портале Президентской библиотеки, на которых можно увидеть серию значков "Дорога жизни", фотографии мемориального участка дороги в поселке Осиновец, фотографии паровоза, подвозившего грузы, фотографии из музея "Дорога жизни". Большинство представленных снимков сделаны краеведом Валерием Гулякиным.

Хранится в электронном фонде библиотеки, в частности, коллаж об Александре Гребенщикове, которому рок-музыкант Борис Гребенщиков приходится внуком. Использованные в коллаже семейные фотографий повествуют о том, как под руководством Гребенщикова проводились дноуглубительные работы на Ладоге, открывалась и закрывалась навигация.

Подборка материалов о том, что в создании Дороги жизни участвовал Александр Гребенщиков (1894-1954), возглавлявший в годы войны "Балттехфлот", создана на основе документов и свидетельств, которые передали библиотеке люди, служившие с ним, уточнил ТАСС заместитель генерального директора Президентской библиотеки Валентин Сидорин. "Родство с Борисом Гребенщиковым подтверждено", - сказал он.

Кроме того, в субботу, в годовщину начала работы фронтовой трассы, в Ленинградской области у монумента "Разорванное кольцо" на 39 километре Дороги жизни по многолетней традиции встретились ветераны Великой Отечественной войны из пяти районов - Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Кировского и Приозерского, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства. Девизом встречи стали слова блокадной поэтессы Ольги Берггольц: "Еще не знали на земле страшней и радостней дороги…". У монумента прошел траурный митинг памяти с возложением цветов и венков, а затем перед участниками в Культурно-досуговом центре "Южный" в райцентре Всеволожск выступили участники самодеятельных творческих коллективов и профессиональные артисты.

Дорога жизни

Ледовая трасса по Ладожскому озеру (Военно-автомобильная дорога, ВАД-101) действовала две зимы и была единственной военно-стратегической линией коммуникации блокадного Ленинграда. С началом ее работы с 22 ноября 1941 года удалось улучшить снабжение города, и уже 25 декабря хлебные нормы были повышены со страшных 125 граммов в день до 200 и затем до 300. Зимой 1941-1942 года Дорога жизни действовала 152 дня, за которые в Ленинград было доставлено 360 тысяч тонн грузов, из города эвакуировали почти 550 тысяч человек. За весь период действия Дороги жизни по ней перевезли более 16 млн различных грузов, в том числе военного назначения, и эвакуировали более 1 млн человек.

В наши дни память о подвиге тех, кто обеспечивал работу Дороги жизни и защищал ее, хранит мемориальный комплекс "Зеленый пояс Славы", расположенный на территории протяженностью более 200 км. Он включает 26 монументов на местах наиболее значительных участков битвы за Ленинград в 1941-44 годах, из которых семь - на трассе Дороги жизни, в том числе "Разорванное кольцо","Румболова гора" и 45 мемориальных гранитных километровых столбов. Комплекс создавался с 1956 года, в работах по его сооружению участвовали ленинградцы, бесплатно отработавшие на строительстве мемориалов 2 млн часов.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как "День Ленинградской Победы".