Прокуратура нашла нарушения в содержании усадьбы Репина в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Прокуратура выявила нарушения в содержании объекта культурного наследия федерального значения - музейного ансамбля "Усадьба И. Е. Репина "Пенаты". Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в пятницу.

"Проверка вскрыла факты неудовлетворительного состояния фасадов и помещений объекта культурного наследия "Усадьба И. Е. Репина "Пенаты". Повсеместное облупление красочного покрытия, утрата отдельных элементов фасада, намокания и биопоражения (загнивание) отдельных элементов фасада, выполненных из дерева, и иное", - говорится в сообщении.

Прокуратура по фактам выявленных нарушений в адрес учреждения внесла представление, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений контролируется прокуратурой района.

Усадьба "Пенаты" была куплена Ильей Ефимовичем Репиным для Наталии Борисовны Нордман в 1899 году, затем обустроена по планам самого художника. В 1908 году Нордман было составлено завещание, по которому "Пенаты", после смерти Репина, передаются в ведение Академии художеств, а в доме должен быть открыт музей. Мемориальный музей открылся в июне 1940 года, но в 1944 году, во время Великой Отечественной войны, дом сгорел. В июне 1962 года усадьба была восстановлена и открылась для посетителей. Находится в ведении ФГБУК "Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств".