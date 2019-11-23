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Открытие форума "ПроеКТОриЯ" и дискуссия "Кто я в современном мире". Трансляция завершена

Мероприятие прошло в Ярославле

ПроеКТОриЯ

В культурно-развлекательном комплексе "Арена 2000. Локомотив" в Ярославле прошли торжественное открытие форума "ПроеКТОриЯ" и открытая дискуссия "Кто я в современном мире". Ведущий - Сергей Минаев.

В торжественной церемонии открытия участвовали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, руководители Министерства просвещения РФ. 

Всероссийский форум "ПроеКТОриЯ" проводится ежегодно с 2013 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Мероприятие ориентировано в первую очередь на преподавателей и учащихся. Педагоги обмениваются опытом в сфере профессиональной ориентации, а ученики могут узнать много нового и полезного о разных профессиях, чтобы более осознанно подойти к выбору собственной карьеры. В форуме принимают участие учителя и специалисты со всей страны, в его рамках проводят лекции, дискуссии и мастер-классы.

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Теги
РоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская область
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