Одежду крымских татар из этнографических экспедиций представили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Редкие предметы быта и одежды крымских татар из первых российских этнографических экспедиций в Крым представил Российский этнографический музей (РЭМ) из Санкт-Петербурга на выставке "Этнокультурное наследие народов России и Шелковый путь", которая открылась в пятницу в Крыму.

"Среди экспонатов, представленных на нашей выставке, - женский костюм, намазлык (молитвенный коврик), кувшин, кофейный набор медного литья. Все они уникальны тем, что вошли в коллекцию музея в ходе первой этнографической экспедиции в Крым наших сотрудников в 1905 году", - сообщила ТАСС научный сотрудник РЭМ, специалист по этнографии народов Крыма Людмила Сластникова.

В свою очередь, замдиректора по научной работе музея из Санкт-Петербурга Елена Герасименко сообщила, что в целом на выставке в Крымском этнографическом музее представлено около 300 экспонатов - одежда и предметы быта тех народов, через земли которых проходил Великий шелковый путь.

"Основная идея выставки - показать культуру южных регионов России, которые в эпоху поздней древности и средневековья входили в систему Великого шелкового пути. Экспонаты, которые представлены на выставке, характеризуют воздействие международной торговли на формирование культурного облика регионов и отдельных культур", - сказала она ТАСС.

В частности, представлены чайная утварь народов Сибири, башкирские деревянные и кожаные сосуды для кумыса, шелковые ткани, русская посуда, предметы культа. Выставка будет работать в Крыму до 25 февраля 2020 года.

Российский этнографический музей был основан в 1902 году как этнографический отдел Русского музея, в ноябре 1934 года по решению Наркомпроса СССР он был преобразован в самостоятельное учреждение. В наши дни это один из крупнейших этнографических музеев мира, развивающий не только музейную, но и научную деятельность. В его коллекции памятники материальной культуры 157 народов, населявших территорию Российской империи начиная с XVIII века.