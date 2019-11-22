Высокотехнологичный российско-японский медцентр планируют построить в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Высокотехнологичный медицинский центр, интерес к строительству которого выразила японская компания "Сискан", может расположиться в Ростове-на-Дону. Об этом в пятницу журналистам сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Несколько мест было предложено, одно из них - на территории города Ростова, но не в основной части застройки <...> Мне кажется, очень удобное место. И транспортная доступность, и возможность приехать в Ростов. Наверное, вы понимаете, что этот центр может работать и на самые разные регионы в дальнейшем", - сказал губернатор после подписания письма о заинтересованности в сотрудничестве в области российской медицины между правительством Ростовской области и компанией "Сискан".

Голубев подчеркнул, что правительство региона готово оказать содействие для скорейшей реализации проекта. "Мы со своей стороны готовы создать определенные условия для того, чтобы такой проект, когда мы договоримся об этом окончательно, был реализован в максимально короткие сроки, надеюсь, с высочайшим качеством", - отметил глава региона.

По словам председателя правления "Сискан" Юкитоси Ямамото, компания предложит при строительстве современный японский опыт. "Наша основания задача - структурировать и реализовать тот проект, о котором сегодня говорил губернатор и о котором мы уже ведем речь. Это проект о возможном строительстве здесь крупного, современного российско-японского медицинского центра", - сказал Ямамото.