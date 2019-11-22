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В Северной Осетии появится центр реабилитации детей-инвалидов

Глава региона Вячеслав Битаров также поддержал идею рассмотреть возможности развития в республике детского параспорта и привлечения спортсменов в качестве реабилитологов

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 ноября. /ТАСС/. Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья появится в Северной Осетии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров встретился с помощником министра здравоохранения России Анатолием Гулиным и главным внештатным специалистом по детской реабилитации Минздрава, доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом России Татьяной Батышевой. Стороны обсудили возможность создания центра реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в Северной Осетии", - говорится в сообщении.

По словам Гулина, на Северном Кавказе показатели заболеваемости среди детей в особо раннем возрасте очень высокие. Татьяна Батышева в свою очередь отметила, что реализация проекта будет способствовать снижению детской инвалидности, повышению качества жизни детей, нуждающихся в особой заботе. Она также предложила рассмотреть возможности развития в республике детского параспорта, а в качестве реабилитологов привлекать спортсменов. Битаров поддержал идею.

"Очень часто на приемах граждан ко мне обращаются родители с просьбой оказать помощь в лечении их детей. Но не всегда возможности республиканской медицины позволяют сделать это здесь, поэтому приходится вывозить детей за пределы Северной Осетии. Данная тема актуальна и для других регионов СКФО. Поэтому для нас является важным вопрос создания центра реабилитации детей с ограничениями по здоровью на территории республики", - цитирует пресс-служба Битарова.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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